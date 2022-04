A Tisztítsuk meg az országot! programban eddig nyolcmilliárd forintot fordítottak illegális lerakók felszámolására és körülbelül 300 ezer tonna hulladékot szállítottak el – ismertette az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára pénteken, a Tolna megyei Tamásiban, ahol jövő héten megkezdődik egy magántulajdonban lévő telephelyen lerakott hulladékhalom felszámolása.

Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta: közbeszerzési eljáráson választották ki a céget, amely 150-160 millió forintért elszállítja a hulladékot, ám ebben az összegben a hulladékkezelés nincs benne.

Süli János a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a Tolna megyei 3-as választókerület fideszes képviselőjelöltje örült, hogy végre megoldódik a probléma megjegyezve, hogy „könnyű volt a hulladékot felhalmozni”, hosszútávú elhelyezését azonban törvényesen kellett megoldani. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az illegális hulladékok újratermelődésének megakadályozása érdekében jelentősen szigorítani kell a törvényeket, elrettentő mértékű bírságokat kell a jövőben alkalmazni a hulladékot illegálisan lerakó emberekkel szemben, a felderítésben pedig szorosan együtt kívánnak működni a hatóságokkal, illetve a polgárőrökkel. Úgy vélte, a hasonló esetek elkerülése érdekében a szakhatósági engedélyek kiadásakor is nagyobb körültekintésre van szükség, és itt is szükséges lesz a jogszabályok újragondolása.

Porga Ferenc (Fidesz–KDNP) polgármester az MTI érdeklődésére elmondta, hogy 2020 októberében egy magántulajdonú telephelyre kért és kapott engedélyt egy cég műanyag hulladék tárolásra és feldolgozásra. A társaságnak az összes szakhatósági engedélye megvolt.

Fél év után azonban azt tapasztalták, hogy nagyrészt Olaszországból folyamatosan jöttek a kamionok, a hulladékhalmok nőttek, de a feldolgozásuk nem indult el. Később felszólították, majd megbírságolták a céget, ám az a büntetést nem fizette be és a hulladékot sem szállította el. Jelenleg jogi eljárás folyik a társaság ellen – mondta.

A városvezető köszönetét fejezte ki Süli Jánosnak, az érintett minisztériumoknak és a kormányhivatalnak, hogy együttműködésükkel elindult, majd eredményesen lezárult a közbeszerzés, amelyet a Vertikál Zrt. nyert meg. A szolgáltató cégnek több mint 8000 tonna hulladékot kell elszállítani Tamásiból.

