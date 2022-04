Az egyik legkedveltebb balkonnövény a meseszép színekben pompázó, bársonyos petúnia. Gondozása egyszerű, de ahhoz, hogy folyamatosan ontsa a virágait, igényel egy kis plusz figyelmet – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

A petúnia csodálatos hangulatot teremt a teraszon és a kertben. Rengetegféle változatban kapható, zuhatagszerűen leomló színes virágai mindenkit elkápráztatnak. Ez a mesés virágözön gyakorlatilag bárhol megvalósítható, azt azonban tudni kell, hogy bár a petúnia strapabíró, de ahhoz, hogy folyamatosan virágozzon, minden nap foglalkozni kell vele.

Olyan helyet válasszunk neki a teraszon a kertben vagy az ablakpárkányon, ahol legalább napi 5-6 órán keresztül érik a napsugarak. A tartós hőséget azonban nem bírja, tehát ahol egész nap tűz a nap, ott nem érzi jól magát. A petúniát érdemes továbbá jó vízáteresztő képességű virágföldbe ültetni, arra pedig kimondottan figyelni kell, hogy legalább napi egyszer kapjon vizet. Bár elviseli a vízhiányt, a stabil virágzáshoz elengedhetetlen a folyamatos öntözés. Nagyobb hőségben reggel és este is meg lehet locsolni. Heves zivatar esetén viszont lehetőség szerint tegyük védett helyre a petúniát, mert nem bírja a nagy mennyiségű hideg csapadékot. Virágai akár el is rothadhatnak, ha túl sok eső zúdul rá.

A szép virágok titka a rendszeres tápoldatozás, érdemes hetente egyszer kevés növénytápot adni neki. A petúnia viszonylag gyorsan nő, de nem szabad hagyni, hogy elburjánozzon, rendszeresen vágjuk vissza félméteresre a túl hosszú ágakat. Ezt akkor is megtehetjük, ha virágzik, így egész nyáron bokros marad a növény. Továbbá sokkal többet és intenzívebben is virágzik a petúnia, ha az elhalt növényi részeket és az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítjuk.

A kártevők ellen tenni kell!

A levéltetvek imádják a petúniát. Enyhe fertőzés esetén a kártevőket óvatosan lemoshatjuk a levelekről, de ha súlyos a helyzet, akkor használjunk rovarirtó szert. Előfordulhat továbbá, hogy vírusfertőzés üti fel a fejét. Ilyenkor a fertőzött növény nem fejlődik, törpenövésű lesz. A fertőzött egyedeket sajnos ki kell dobni, mielőtt a többire is átterjed a vírus.

Újabb és újabb változatok jönnek!

Bár a magyarok többsége a végsőkig ragaszkodik a hagyományos balkonnövényekhez, amilyen a muskátli mellett a petúnia is, azért sokan szívesen kipróbálnak a műfajon belül új változatokat. A kertészkedés is halad a korral, a növényeket folyamatosan nemesítik és sorra bukkannak fel a petúniának is izgalmas verziói. Ilyen például a csíkos petúnia, mely a hazai kínálatban is évek óta kapható. A pöttyös petúnia sziromlevele pedig úgy néz ki, mint az éjszakai égbolt. A sokszirmú petúnia leginkább egy tömött rózsafejhez hasonlít, ennek a példányainak ráadásul gyakran cirmosak a szirmai.

