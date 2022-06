Az albán idegenforgalmi és környezetvédelmi minisztérium hétfőn írt alá megállapodást a Patagonia nevű, kaliforniai székhelyű nemzetközi szervezettel integrált és fenntartható tervről a nemzeti park kialakítására és működtetésére.

– Ezzel lehetőség nyílt megmenteni a Vjosát, az egyik utolsó olyan folyót, amely Európa koronaékszerei közé tartozik – kommentálta a megállapodás létrejöttét Ryan Gellert, a Patagonia szakértője az AP hírügynökségnek.

A Patagonia más környezetvédelmi csoportokkal, köztük az EcoAlbaniával, a Riverwatch-csal és az EuroNaturral együtt segít felállítani és finanszírozni egy hazai és külföldi szakértőkből álló testületet, hogy az kialakítsa a nemzeti park kereteit és tudatosítsa a világban e természeti kincs értékeit.

A görögországi hegyekben eredő és Albániában az Adriai-tengerbe torkolló, összesen 270 kilométer hosszú folyó 1100 fajnak biztosít élőhelyet, köztük 13 olyannak, amelyet kihalás fenyeget. Ökológiai, kulturális és gazdasági értéke is van a partja mentén élő 60 ezer ember számára. A nemzeti park létrehozása érdekében az albán kormány lemondott nyolc vízerőmű építéséről a Vjosán és mellékfolyóin. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a sorsa a Kalivacnál már félig megépült vízerőműnek.

Környezetvédők szerint még évekbe telik, amíg az alacsonyabb szintű védelmet már most is élvező Vjosa hivatalosan is nemzeti park lehet. Egyelőre azt sem tudni, pontosan mekkora lesz a területe, Edi Rama miniszterelnök szerint azonban ez lesz az ország legnagyobb nemzeti parkja. Albánia legnagyobb nemzeti parkja jelenleg a 8000 hektáros Valbona-völgy. Korábban Leonardo di Caprio hollywoodi sztár is bírálta az albán kormányt, amiért vonakodik megvédeni a Vjosa ökológiai rendszerét.

