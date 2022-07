Nem ismeretlenek a kígyók a szerbiai lakosság számára. A déli, sziklás hegyvidékeken a nyári hőségben rendszeresen látni napozó példányokat. A turistákat figyelmeztető táblákkal tájékoztatják arról, hogy kerüljék az érintett területet, a kígyókat pedig ne zavarják. A hüllők azonban most nem csak a túrázókat tartják félelemben, Belgrád külterületén is egyre több példány bukkan fel – írja a V4NA hírügynökség.

Lakóházban, sétányon, iskolában

Belgrád több kerületében is elterjedtek a kígyók amelyek a lakóházak teraszain is megjelentek. A helyiek elmondása szerint az állatok csendben, észrevétlenül kúsznak be az udvarokba. A lakosok annyira félnek, hogy mint mondják, napok óta az ablakot sem merik kinyitni. A kígyók viselkedése teljesen kiszámíthatatlan – napszaktól függetlenül jönnek-mennek, reggel 7-kor és este 10-kor is felbukkanhatnak. A helyiek arra gyanakszanak, hogy a kígyók a parlagon álló telkeken szaporodtak el, melyeket senki nem tart karban, így méteres fű és gaz nőtt rajtuk. Júniusban volt olyan hét, amikor csak a főváros területén több mint 50 kígyót fogtak be és vittek vissza a természetbe. Persze ezek csak azok az esetek, amikor a lakosság kihívta az illetékeseket, összesen ennél jóval több eset is lehetett. A helyi állategészségügyi központ illetékese szerint egy év alatt 10-15 százalékos egyednövekedést figyeltek meg.

A hüllők a tömegtől sem ijednek meg, a zimonyi sétányon és a főváros egyik legnagyobb közlekedési csomópontjában is láttak egyet, sőt, egy belgrádi általános iskolában is megjelentek – két erdei siklót kellett eltávolítani.

Szerbiában egyébként tíz kígyófaj él, ezek között mérgeskígyók is vannak. A veszélyes példányok azonban a lakott területeket elkerülik – mondják a szakemberek, akik szerint Belgrádban minden bizonnyal rézsiklók bukkantak fel. A rézsikló 50-70 centiméter hosszú, és könnyen összetéveszthető a keresztes viperával. Előszeretettel fogyaszt gyíkokat és rágcsálókat, de alkalomadtán más kígyófajokat is megeszik. A kisebb termetű áldozatot élve, a nagyobbat gyűrűivel megfojtva nyeli le egészben.

A belgrádi állatkert biológusa elmondta, a kígyók jól bírják a hőhullámokat, sőt, kifejezetten keresik a meleg, napos tisztásokat. Hozzátette, bár valószínűleg emberre nem ártalmasak, egy esetleges kígyómarás esetén nagyon fontos orvoshoz fordulni, aki biztosítani tudja a megfelelő ellátást.

A szakember figyelmeztet, senki ne próbálkozzon házi praktikákkal vagy a filmekben látott módszerekkel – a kígyómarás helyét nem kell sem felvágni, sem bekötözni, a sebet pedig még véletlenül sem szabad szívogatni azzal a szándékkal, hogy az esetleges méreganyagot eltávolítsuk. Ezekkel a módszerekkel csak kárt lehet okozni, hasznuk nincs – magyarázta a biológus.

Bár a felbukkanó kígyók jelentős többsége valószínűleg tényleg csak ártalmatlan rézsikló, azért más fajták is felbukkantak az elmúlt napokban a szerb fővárosban. Videofelvétel készült például egy legalább két méter hosszú, fán kúszó egyedről is – az eset egy városi parkban történt. A háttérben tömbházak teraszai láthatók, vagyis a kígyó akár a lakásokba is bejuthatott. A videót készítő nő elmesélte, hogy a kígyót egy macska zavarta fel a fára. „Olyan volt, mintha egy dzsungelben lennék” – nyilatkozta. A kígyóról később kiderült, hogy egy jól megtermett erdei sikló volt.

Hasznosak és védettek

Bár sok ember undorodik és fél a kígyóktól, az állatvédők szerint kifejezetten hasznosak, ugyanis ritkítják a rovarokat és a rágcsálókat. Emellett, ahogyan sok más országban, úgy Szerbiában is védettek. Ha valaki megöl egy példányt, 14 és 100 ezer dinár közötti büntetéssel számolhat, ami nagyjából 100 és 850 euró közötti összeg.

A szakértők azt mondják, ha valaki kígyót lát, ne essen pánikba, és ne támadjon az állatra. Az ilyen találkozások jelentős része ugyanis általában kígyómarás nélkül végződik. A legjobb, amit tehetünk, hogy szép nyugodtan elhagyjuk a helyszínt, és hagyjuk az állatot tovább napozgatni

– mondják a szakemberek, akik szerint a kígyó csak akkor támad, ha veszélyben érzi magát.

A helyi tűzoltóság felvételein jól látszik az egyik befogott kígyó

A belgrádi esetek között egyelőre nem volt komolyabb vagy veszélyesebb. A boszniai Travnik közelében azonban néhány hete olyan eset történt, melyre a sajtó már a „horrorisztikus” jelzőt használja. Egy fiatal édesanyához és két kisgyerekéhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, a család házába ugyanis egy óriási, fekete színű kígyó kúszott be. Az asszony először a szomszédokat hívta segítségül. A szomszéd a feleségével együtt azonnal átrohant, megnyugtatták a gyerekeket, majd kihívták a tűzoltókat. A kiérkező egység már sokkal kevésbé volt rémült: a kígyót begyűjtötték, majd lakott területen kívül visszaengedték a szabadba. Akciójukról fotósorozatot is készítettek, melyet a Facebookon tettek közzé. Hogy milyen fajta kígyó volt a travniki családi házban, és hogy van-e emberre is veszélyes mérge, nem tették közzé a hatóságok.

Veszélyes fajták a Balkánon

A Szerbiában élő tíz kígyófaj közül három kifejezetten veszélyes: ezek a homoki, a keresztes és a parlagi vipera. A tájékoztatókban rendszerint azt írják, hogy a háromszög alakú fejformától érdemes tartózkodni, míg a kimondottan hosszú kígyók általában veszélytelenek. Az ország északi részén, Vajdaságban nincs halálos mérgű kígyófaj, a Duna és a Száva vonalától délre azonban bárhol előfordulhatnak. Idén a homoki viperák a legaktívabbak – májusban egy jagodinai házban tűnt fel két példány, egy račai házbontás alkalmával pedig egy óriási, másfél méteres állat kúszott ki a romok alól, feltételezhetően szintén homoki vipera.

Borítókép: Egy rézsikló. Szakértők szerint a Belgrádban megjelent hüllők többsége ebbe az ártalmatlan fajba tartozik (Fotó: Biosphoto/AFP)