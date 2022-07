A légkondi azonban nem minden ház kötelező eleme. A Lakáskultúra olyan trükköket mutat, amelyekkel légkondi nélkül tarthatjuk hűvösen a lakást. A legegyszerűbb dolgunk a jól szigetelt, vastag falú, árnyékolt lakások esetében van – ezek az ingatlanok többnyire nem melegszenek fel nyáron sem annyira, hogy elviselhetetlen legyen odabenn a hőség. A kevésbé szerencséseknek azonban légkondi nélkül sem kell feladni a küzdelmet a hőség ellen.

Az első lépés, hogy a hő elsődleges forrását, a napsugarakat kizárjuk: ehhez sajnos nem elég egy általános sötétítőfüggöny. Ez ugyanis a fényt megszűri, ám a meleget átengedi. Válasszunk helyette blackout-függönyt, ami speciális bevonatának köszönhetően teljesen kizárja a fényt és a meleget. Hatékony még a hagyományos redőny, ám a szalagfüggönyök ilyenkor nem tesznek jó szolgálatot. A fa redőnyök kifejezetten tartósak, ám meglehetősen drágák, ráadásul egyre kevesebb szakember vállalja a beszerelését, ami akkor rizikós, ha épp a legmelegebb évszakban romlik el a sötétítő. Egyszerű megoldás, ha már reggel, munkába indulás előtt besötétítünk, lehúzzuk az összes redőnyt, elhúzzuk a függönyöket és csak akkor engedjük be a fényt újra a lakásba, ha már nem közvetlenül süti a nap az ablakot.

Légkondi nélkül

Egy alapos kora reggeli és késő esti kereszthuzat csodákra képes, hiszen ekkor még csak a levegőt, nem pedig a hőséget engedjük be a lakásba. Ahogyan azonban melegszik a levegő, azonnal csukjuk be az ablakokat és sötétítsünk! Segíthetjük a folyamatot egy ventilátorral, ami egyébként is hasznunkra lehet a melegebb napokon. Hatékonyan enyhít a hőérzetünkön, főleg a jégakkuval ellátott gép. A jégakkut a mélyhűtőben kell lehűteni, majd belehelyezni a ventilátor víztartályába, ami így hideg levegővel frissíti fel a szobát – legfeljebb egy-két fokkal.

Fotó: illusztráció