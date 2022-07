Mit nevezünk környezetbarát tisztítószernek? A boltokban, drogériákban külön jelzéssel tüntetik fel azokat a tisztítószereket, amelyek dobozai újrahasznosított műanyagból készülnek, illetve összetevőik is sokkal kevesebb káros anyagot tartalmaznak az általánosnál írja a Lakáskultúra. A legjobb és legolcsóbb viszont, ha saját magunk készítjük el, amire szükségünk van. Tökéletes környezetbarát szer a szódabikarbóna, az ecet, a mosószóda és a citromsav. Ezekből egyszerűen varázsolhatunk erős és hasznos csodaszert, amivel a lakás tisztán tartása és a saját életünk is fenntarthatóbb lesz.

Forrás: Shutterstock

A szódabikarbóna a háztartás kihagyhatatlan kelléke, azonban sokan csak a konyhai felhasználását ismerik. Pedig ennél sokkal többre képes: kiváló alapanyag súroláshoz, szagtalanításhoz és tisztításhoz. A makacs foltokat és elszíneződéseket szórjuk be vele, majd egy nedves ronggyal töröljük át alaposan. A kényesebb felületekhez, mint a tűzhely vagy sütő készítsünk egy szódabikarbónás pasztát: a szódabikarbónát tegyük egy bögrébe, majd fokozatosan adagoljuk hozzá addig a vizet, ameddig paszta állagú nem lesz. Ezzel kenjük be a piszkos részeket, hagyjuk rajta állni, majd töröljük le.

Kevés illóolajjal

A szódabikarbóna képes teljesen magába szívni és megszüntetni a kellemtelen szagokat. Szórjuk egy kis tálkába, majd tegyük a megfelelő helyre. Amennyiben illatosítani is szeretnénk, akkor az edénybe csepegtethetünk egy kevés illóolajat is. Szőnyegtisztításkor első lépésként porszívózzuk ki a szőnyeget jó alaposan. Ezután szórjuk be szódabikarbónával, majd hagyjuk pihenni legalább harminc percet. Ezután ismét porszívózzunk ki minél precízebben. A szőnyeg színe és illata is felfrissül. Ez esetben is nyugodtan hozzáadhatunk pár csepp illóolajat.

Fotó: illusztráció