Elérhető gyógyszerek Hazánkban egyedülállóan mindhárom SMA kezelésére alkalmas gyógyszer, a Zolgensma génterápia, a szájon át adandó Risdiplam és a négyhavonta beadandó Spinraza-készítmény is elérhető a Bethesda Gyermekkórházban. Az állami támogatással igényelhető Spinraza gyógyszert 2017 nyarán törzskönyvezték, 2018 eleje óta pedig Magyarországon is alkalmazzák a gerincvelői eredetű izomsorvadás kezelésére. A 700 millió forintos Zolgensma génterápiát 2019-ben alkalmazták először Magyarországon, az igazi áttörés viszont akkor következett, amikor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2021-ben megállapodást kötött a Zolgensma-készítmény gyártójával, így az SMA-beteg gyermekek kezelésére alkalmas génterápiás gyógyszer tb-finanszírozással is elérhetővé vált. Tavaly egyébként a felnőtt SMA-betegek kezelésében is előrelépés történt, ugyanis februártól számukra is igényelhető a Spinraza-injekció, amelyet egyedi méltányosság alapján, térítésmentesen kaphatnak meg.