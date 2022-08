Franciaországban nem enyhül a kánikula és – mivel még mindig nincs csapadék –, az extrém aszály vége sem várható az elkövetkező napokban. A szárazság nagy csapást mért a mezőgazdaságra, szinte alig lesz termés és az állatok etetéséhez nélkülözhetetlen takarmányból is hiány lesz. A témával kapcsolatban adott interjút a France Info nevű lapnak a legnagyobb francia mezőgazdasági szakszervezeti szövetség, az FNSEA elnöke, aki aggodalmát fejezte ki az elkövetkező hónapok tejtermelése miatt és arra kérte a forgalmazókat, hogy emeljék meg a tej eladási árát, ugyanis jelenleg minden teher a termelőkre nehezedik – írja a V4NA hírügynökség.

Christiane Lambert szerint

az, hogy idén ősszel és télen lesz-e elég tej a boltokban, attól függ, hogy meddig tart az extrém szárazság.

Ami az árakat illeti, az FNSEA elnöke arra kéri a forgalmazókat, hogy drágábban adják a tejet, ami jelenleg Franciaországban a legolcsóbb, miközben a termelők minden költsége növekszik. Összehasonlításképp azt is elmondta, hogy Németországban 1 euróba kerül egy liter, míg Franciaországban 74 és 78 cent között mozog az ár. A termelők kiadásait ráadásul az ukrajnai háború is megnövelte, az állati takarmány és az üzemanyag ára megduplázódott, a műtrágyáé pedig megháromszorozódott.

Jelenleg tehát nincs elég takarmány az állatok számára, ami miatt könnyen előfordulhat, hogy már akár idén ősszel vagy télen nem lesz elég tej Franciaországban. A súlyos tejhiány pedig tovább gyűrűzik és ezáltal az ország elsőszámú gasztronómiai szimbóluma, a sajt gyártása is veszélybe kerülhet

– írja a L’Est Républicain napilap. A svájci határ mentén lévő Doubs megyében a tejelő tehenek különösen érzékenyek a szárazságra és egyre kevesebb tejet adnak, a csökkentett mennyiség pedig komoly negatív hatással lehet a régióban jellemző Comté sajt előállítására. A megyét június óta sújtó szárazság miatt kialakult takarmányhiány következtében földrajzi elhelyezkedéstől függően 10 és 45 százalék közötti csökkenés is lehet a tejtermelésben, ami kihat a sajt gyártására is. Gérard Coquard, a megyei szakmaközi szakszervezeti bizottság ügyvivője arról beszélt a lapnak, hogy az idei év az egyik legnehezebb időszak sajttermelők számára, minden bizonnyal csökkenni fog az előállított sajt mennyisége, ami óhatatlanul az árak emelkedéséhez vezet.

Ám nem csak Franciaországban vannak gondban a sajtkészítők, a Le Temps nevű svájci lap arról számol be, hogy a méltán híres Gruyère sajt előállítása is veszélybe került a rendkívüli szárazság miatt. Általában októberben szokták leterelni a marhákat a magasan fekvő alpesi legelőkről az alacsonyabban lévő sík területre legelni, de ezt most a rendkívüli időjárási viszonyok miatt korábban el kell kezdeni, mert a fenti területeken már nincs mit enni az állatoknak.

A súlyos vízhiány miatt inni sem tudnak a tehenek, ezért a gazdák teherautókkal, a nehezen megközelíthető helyekre pedig helikopterrel szállítják a vizet a jószágoknak – derül ki a cikkből.

Frédéric Ménétrey, a Fribourgi Agrárkamara igazgatója arról beszélt a lapnak, hogy az idei évben rendkívüli a vízhiány, a Jura-hegység 200 hegyi legelőjéből 60 súlyos vízhiányban szenved. Ezt tetézi a hőség, ami miatt a magasan fekvő alpesi legelőkön teljesen kiszáradt a fű, így az extrém időjárási körülmények akár 20-30 százalékos tejtermelési veszteséget is okozhatnak egyes hegyi legelőkön.

A felsorolt nehézségek miatt nagy valószínűséggel jelentősen visszaesik majd a Gruyère sajt előállítása, sőt, Dominique de Buman, az Alpesi Sajttermelők Fribourgi Szövetkezetének elnöke szerint a megnövekedett kereslet miatt az sem kizárt, hogy hosszú távon hiánycikk lesz ez a sajt.