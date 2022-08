Mi a helyzet a magyar fellépőkkel? Sok kritikát kapott az utóbbi években a Sziget, hogy nincs elég magyar fellépő. Kádár Tamás erre kedden úgy reagált, hogy ezt most is visszautasítják, mert a hazai fesztiválokat tekintve, most is náluk játszik majd darabszámra a legtöbb itthoni előadó többek között a Carson Coma, Azahriah, Bagossy Brothers Company. A hajógyár Petőfi Stage-en szinte kizárólag magyar művészek lesznek, mint például Barabás Lőrinc, Ricsárdgír, Anima Sound System vagy az Anna and the Barbies.