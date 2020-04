380 kilométert vezetett kenyérért

Gyorshajtás miatt tartóztattak fel a rendőrök egy nottinghami férfit. A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy Londonban volt kenyeret venni, ott ugyanis az egy fonttal olcsóbban kapható – írja az Origo sajtóértesülésekre hivatkozva.

A férfi így oda-vissza csaknem 380 kilométert tett meg.

177 km/órával hajtott két gyermekkel az autóban a férfi, amikor a leicestershire-i rendőrök elfogták. Azzal magyarázta a gyorshajtást, hogy

A történethez hozzátartozik, hogy a Nottingham-London táv oda-vissza 380 kilométer, ennyit tett meg az autós.

Just stopped a car doing 110mph on the M1 north. The purpose of the journey from Nottingham? To buy bread in London because it was £1 cheaper. He also had his 2 young children in the car! Reported to court. #thatcouldcostsomedough #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/LX4TmEM4i5

— Leicestershire Roads Policing Unit (RPU) (@LeicsPoliceRPU) April 5, 2020