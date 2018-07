A pingvinek is nehezen bírják ezt a hőséget, de megoldják (videó)

A yorkshire-i állatkert hűvösebb éghajlathoz szokott, fekete-fehér lakosai nem sokat cécóznak: zuhanyoznak reggeltől estig.

Noha a Humboldt-pingvinek Chilében és Peruban honosak, a most Európát izzasztó kánikula már nekik is kihívást jelent. Mielőtt megfőttek volna, a Sea Life Scarborough állatkert személyzete úgy döntött, egy kis játékos fürdővel üdíti fel az állatkákat. Minderről a Metrora hivatkozva a Bors Online számolt be, közzétéve az év egyik legcukibb videóját is a frissítő eseményről.

