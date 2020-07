A törököknek nincs szívük utcára tenni Glit

Bár a hatóságok mecsetté alakítják az ország legnagyobb látványosságát, az mégis a múzeumban lakó szürke cirmos otthona marad.

Ezt nem más, mint Recep Tayyip Erdogan elnök szóvivője erősítette meg a Reuters hírügynökségnek. Ibrahim Kalin szerint a szürke cirmos, mely az elmúlt években a múzeum kabalaállata lett, valamint a környékbeli macskák is bejárhatnak majd a mecsetbe – írja a Krónika.

Gli cicussal olyan híres személyiség is barátságot kötött már, mint Barak Obama volt amerikai elnök, de turisták ezrei próbáltak kedvében járni az isztambuli múzeumban tett látogatásuk során.

„Ez a macska híressé vált, és vannak más cicák is, melyek egyelőre nem híresek. Ez a macska ott marad, és minden cicát szívesen látunk a mecseteinkben”

– idézte az Agerpres hírügynökség Ibrahim Kalin elnöki szóvivőt.

Gli népszerűségét mi sem jelzi jobban, minthogy saját Instagram-oldala van, melyet 48 ezren követnek.

Mint ismeretes, Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte a Hagia Sophia egykori ortodox székesegyház mecsetté alakítását, röviddel azt követően, hogy a török legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólítás ellenére semmisnek minősítette az épület múzeummá alakításáról szóló, 1934-es minisztertanácsi döntést.

A rendelettel a világörökséghez tartozó isztambuli épület megnyílt a muszlim közösségi imádkozások előtt, irányítása pedig a török vallásügyi hivatalhoz került.

Az egykori keresztény bazilika mecsetté alakítása miatt több nyugati ország is csalódottságát fejezte ki. Ferenc pápa is mély fájdalmának adott hangot a döntés miatt, kijelentve: „A Hagia Sophiára gondolok mély fájdalommal”. A katolikus egyházfő ezután néhány másodperces csendet is tartott.

