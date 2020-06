Állatkertbe zárták az emberölő tigrist

Az ötéves nagymacskaféle nemcsak emberi településekre volt veszélyes, de teheneket is megtámadott India két államában, Maharastra és Madzsa Prades államban mintegy 500 kilométeres körzetben.

Madzsa Prades állam fővadőre elmondta, hogy

Mivel veszélyes vadállatról van szó, nem maradt más lehetőségük, mint végleg állatkertbe zárni a ragadozót.

A helyi sajtóban csavargónak nevezett tigrist először 2018 decemberében fogták be, de két hónap után elengedték. Nyomkövető gallért kapott és egy nemzeti park mellett bocsátották szabadon, a tigrisrezervátum szomszédságában.

A tigris azonban visszatért az emberlakta vidékre, tehenekre vadászott és fenyegetést jelentett a közösségre. Így végül benyugtatózva újra befogták, és Bhopálba, a fővárosba szállították egy állatkertbe. A tigris sorsáról már hónapokkal ezelőtt döntöttek, de a koronavírus-járvány miatt csak most tudták végrehajtani a befogást.

India is one of the only countries that doesn’t automatically kill an animal if it injures or kills a human. There are temple, & free elephants that have killed multiple people with no consequences.

It’s sad this tiger is in a zoo but it’s alilve. 😔https://t.co/QWLK57PJmV

— Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) June 7, 2020