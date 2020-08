Álmukból verték fel a lakókat az éjszaka ordibálva tüntető BLM-fanatikusok

Portlandben már hónapok óta folyamatosan zajlanak a Black Lives Matter tüntetések, amelyek egyre durvább méreteket öltenek – írja a V4NA hírügynökség. Legutóbb már a helyi lakosoknak sem hagytak nyugalmat a szélsőséges tüntetők, akik lakóövezetben tüntettek éjszaka.

A portlandi eset nem egyedi az Egyesült Államokban egyébként. Nemrég a washingtoni Georgetown negyedben szintén a BLM tüntetői csaptak zajt éjszaka. Az aktivisták a kellő hatás érdekében hangosbemondót is használtak, amin azt ordibálták, hogy ha nekik nem jár az igazság, akkor másnak nem jár az alvás. Ezen kívül fémedényeket is ütögettek, és azzal fenyegették a lakókat, hogy nem mennek el a házuk elől, amíg nem hallgatják meg őket.

The Portland protesters shine lights into houses in the neighborhood, calling on everyone to come out and march with them as they make their way back towards Keaton Park #Portland #PortlandProtest pic.twitter.com/N5SGmlLczO

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 21, 2020