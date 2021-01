Az antitest-terápiával győzte le a koronavírust a San Diego-i állatkert idős gorillája

A San Diego Zoo Global hétfői közleménye szerint a parkban élő gorilláktól azt követően vettek ürülékmintát, hogy ketten közülük köhögni kezdtek január elején. A székletvizsgálat kimutatta, hogy az állatok egy része megfertőződött a Covid-19-et okozó vírussal, amelyet valószínűleg az állatkert egyik tünetmentes dolgozója adott tovább a majmoknak, dacára a bevezetett járványügyi óvintézkedéseknek.

A gorillákat megfertőző vírustörzs „egy új, erősen fertőző változata a koronavírusnak, amelyet a közelmúltban azonosítottak Kaliforniában”. A diagnózist követően az állatokat karantén alá helyezték.

We’re grateful for the support for our Gorilla Troop. The gorillas continue to do well, eating and drinking, and interacting with each other. This virus continues to be unpredictable, but our amazing veterinary team and wildlife care specialists continue to provide the best care. pic.twitter.com/TNagQY00bE

— San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) January 16, 2021