Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgoznak kutatók

Mert nem adják fel a reményt, hogy megmentsék az északi szélesszájú orrszarvút a kihalástól.

Már csupán két északi szélesszájú orrszarvú él a Földön, mindkettő nőstény és nem lehetnek utódaik.

A berlini Leibnitz Zoológiai Kutatóintézetben tavaly sikerült hibrid embriókat létrehozniuk egy északi szélesszájú hím lefagyasztott spermájával és európai állatkertben élő déli szélesszájú orrszarvú petesejtjével, ezek ugyanis a tudósok szerint egymással közeli rokonságban álló alfajok.

A tudósok most annak tökéletesítésén dolgoznak, hogyan ültessék be az embriókat egy nősténybe, amely ki tudja őket hordani. Ha ezt a módszert sikerül kikísérletezni, akkor az északi szélesszájú orrszarvúembriókat is be tudják majd ültetni egy déli szélesszájú orrszarvú méhébe, ahol kifejlődhetnek.

A feladaton Thomas Hildebrandt, a berlini Leibnitz Zoológiai Kutatóintézet (IZW) munkatársa és kutatócsoportja dolgozik, tavaly nekik sikerült első ízben megvalósítani az „orrszarvú-lombikprogramot”. A beültetési eljárást azonban tökéletesíteni kell, hogy eredményes legyen. Csak azután kockáztathatják meg, hogy a két északi szélesszájú nőstény petesejtjeit megtermékenyítsék a lefagyasztva fennmaradt északi szélesszájú orrszarvú spermával, és így „tiszta” északi szélesszájú orrszarvú születhessen.

A Hildebrandt vezette csoport szerdán gyűjtött be petesejteket a 17 éves Hope nevű déli szélesszájú rinocérosztól a lengyelországi Chorzow állatkertjében, ahol az orrszavú él.

Mivel egy orrszarvú mintegy két tonnát nyom, ki kellett dolgozni egy módszert, amellyel anélkül, hogy az állat megsérülne, petesejteket lehet tőle venni. Az orrszarvú petefészke mintegy két méteres. A tudósok egy olyan eszközt készítettek, amely ultrahangos kamerával felszerelve egy tűt juttat az állat petefészkének szövetébe a végbélnyílásán keresztül.

„Olyan ez egy kicsit, mint a rakétatudomány, mivel nincs előttünk követhető példa, hiszen ilyesmit még senki sem csinált előttünk, mindent a kezdetektől fejlesztettünk ki” – mondta Hildebrandt.

Mivel a két nőstény északi szélesszájú rinocérosz, Najin és Fatu, amelyek Kenyában élnek, nem képesek kihordani az utódokat, a petefészkükből nyert petesejteket, amelyeket megtermékenyítenek, egy déli szélesszájú orrszarvúba ültetik be, hogy „béranyaként” kihordja őket. A szakértők úgy vélik, alig három éven belül elérhetik a célt.

Jan Stejskal, a cseh Dvur Králové-i állatkert szóvivője szerint az embrió-beültetés módszerét pár hónap alatt sikerül majd tökéletesre fejleszteni. Ebből az állatkertből vitték az utolsó két nőstény északi szélesszájú orrszarvút évekkel ezelőtt Kenyába.

Az északi szélesszájú orrszarvú egykor általánosan elterjedt volt az afrikai kontinens északi részén, Ugandában, Dél-Szudánban, Kongóban és Csádban. A déli populáció egyedszáma 19-21 ezer közé tehető.

Borítókép: Najin, a két nőstény északi szélesszájú rinocérosz egyike