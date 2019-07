Drámai felvételen az eltűnt hegymászók életének utolsó pillanatai (videó)

A nyolc hegymászó eltűnését május 31-én jelentették be, miután nem tértek vissza az alaptáborba. Júniusban a csoport hét tagjának a holttestét megtalálták, nyolcadik társukét nem.

A csaknem kétperces videót az Indo-tibeti Határrendőrség (ITBP) mutatta be hétfőn – írta a BBC alapján az Origo.

A felvételen látható, amint a négy brit, két amerikai, egy ausztrál és egy indiai mászó egymáshoz rögzítve lassan elindul India második legmagasabb, egyelőre névtelen csúcsa felé a Nanda Dévi hegycsúcs térségében. A kapcsolatot május 26-án veszítették el a csoporttal.

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF

