Eladó a londoni olimpiai busz

Az eBay aukciós oldalon meghirdetett, pszichedelikus mintázatú busz tetején énekelte el Russell Brand a Pure című számot és a Beatles I Am The Walrus slágerét, majd a Fatboy Slim is „utazott” a járművel, miközben a 80 ezres tömeg a Right here, right now című dalra tombolt.

Aki megveszi az élénk színű kisbuszt, annak rá kell költenie, ha ismét használhatóvá akarja tenni, mivel az eladó azt írja, hogy

Elsősorban gyorséttermi kiszolgáló helyiségnek javasolja, mivel belül teljesen üres.

A bus that #RussellBrand rode dressed as Willy Wonka and song "I Am The Walrus" from the roof of during the Closing Ceremony of the #London2012 #Olympics is up for sale on eBay https://t.co/TP8Lm0l55X @rustyrockets @Olympics #collecting

— insidethegames (@insidethegames) September 17, 2020