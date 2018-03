Elárverezik az Anonim Alkoholisták eredeti kézikönyvét

Az először 1939-ben megjelent könyv leírja azt a 12 lépéses programot, amelynek célja a függőség felszámolása.

Csaknem egy évig tartó jogi huzavona után megnyílt az út az előtt, hogy egy magánszemély elárvereztesse az amerikai Anonim Alkoholisták (AA) kézikönyvének eredeti, géppel írt „kéziratát”, amely akár 2-3 millió dollárért is elkelhet.

A történelmi dokumentumot május 5-én Los Angelesben árverezi el a Profiles in History kaliforniai aukciósház.

A 161 oldalas kézikönyvet eredetileg a múlt év júniusában bocsátották volna áruba egy gyűjtő, Ken Roberts megbízásából, ám az Anonim Alkoholisták szervezete bírósághoz fordult, vitatva a kézirat tulajdonjogát, ezért az aukciót elhalasztották.

A kaliforniai aukciósház szerdai bejelentése szerint az AA egy peren kívül létrejött egyezség keretében lemondott a kéziratra támasztott igényéről, így megnyílt az út az árverés előtt. Az egyezség részletei nem ismertek.

Az Anonim Alkoholisták szervezete 2017 áprilisában fordult bírósághoz New Yorkban, azt állítva, hogy az értékes történelmi dokumentumot, amelyet Ken Roberts 2007-ben 992 ezer dollárért vásárolt meg a Sotheby’s egy árverésén, 1979-ben valójában az AA-nak ajándékozták, és csak mások „rendkívüli hanyagsága miatt” nem került az egyesület birtokába.

Az AA szerint a szervezet tagjai által csak a Nagy Könyvként emlegetett írást a fő szerzője, az AA társalapítója, a szervezeten belül Bill W.-ként ismert William Wilson 1971-es halálakor feleségére hagyta, aki 1978-ban elajándékozta, de a megajándékozott Barry Leach, aki 1985-ben hunyt el, végrendeletében visszaadta azt az Anonim Alkoholistáknak, amelyhez azonban bizonyos személyek hanyagságából sosem jutott el a könyv.

Az AA már a 2007-es adásvétel után is felszólította Ken Robertset a könyv visszaadására, majd annak elutasító válasza után beperelte a gyűjtőt, de eredménytelenül.

„A kézirat eredeti és történelmi dokumentum, kivételes jelentőségű az Anonim Alkoholisták számára”

– hangoztatja a tavaly benyújtott bírósági kereset.

Az először 1939-ben megjelent könyv leírja azt a 12 lépéses programot, amelynek célja a függőség felszámolása. A gépelt szövegben számos kézzel írt jegyzet is található, amelyeknek egy része a szervezet alapítóitól, William Griffith Wilsontól és Bob Smith-től származik.

A kézikönyvből több mint 30 millió példány kelt el világszerte és az amerikai Kongresszusi Könyvtár 2012-ben beválogatta azon 88 könyv közé, amely segített „megformálni Amerikát”.

Az eredeti írást 2010-ben a The Book That Started It All címmel újra kiadták.

Borítókép: Max Pixel