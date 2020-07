Életveszélyesen előzött a vasi ámokfutó (videó)

Több közlekedőt is veszélyeztetett egy autós Vas megyében, de pont ott voltak a rendőrök.

Egy autós a 84-es számú főúton, Duka térségében kezdett az előtte haladó járművek előzésébe, miközben többen is jöttek szemből – írta meg az Origo.

Nem kérdés, hogy a manőverrel a sofőr veszélyeztette az előtte, valamint a vele szemben közlekedőket is, de meg is kapta a méltó büntetését: pont egy civil rendőrautó előtt mutatta be az életveszélyes akciót, a kamera pedig mindent felvett.

Borítóképünk kivágás a videóból