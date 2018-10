Eszébe ne jusson csokit vagy mazsolát adni a kutyájának!

Számos olyan humán étel létezik, ami komoly veszélyforrás lehet az állatokra. Ezért nem szeretik az állatorvosok, ha a kutyák emberi táplálékot fogyasztanak, különösen ha csokoládéról van szó.

Bármennyire is csábító a gondolat, hogy édességgel kényeztessük házikedvencünket, mindenképpen álljunk ellen neki – hívja fel a figyelmet az Origo cikke. Mint írják, az ínyencségnek számító csemege ugyanis mérgező az ebek számára; súlyos tüneteket okozhat, és akár az állat pusztulásához is vezethet.

A portál idézi Greg Nelsont, a New York-i Central Veterinary Associates állatorvosát és rangidős elnökhelyettesét, aki a Livescience magazinnak elmondta, hogy a csokoládé azért jelent veszélyt a házi kedvenceinkre, mert számos olyan stimulánst tartalmaz, így többek között theobromint és koffeint (a methylxanthinok csoportjába tartozó stimulánsokat), melyek a kutya számára mérgezőek. E két izgatószer bizonyos feltételek között annyira felpörgetheti a kutya életfunkcióit, ami már súlyos veszélyt jelent az ebek egészségére. A klinikai tapasztalat szerint a 100 mg theobromin és koffein/testkilogramm egység már halálos dózisnak számít a kutyáknak.

A kutyáknál fellépő csokoládémérgezés kezdő szimptómái a mértéktelen nyáladzás, a gyomorbántalmak, melyet hányás és hasmenés követ.

További jól észlelhető tünet a zihálás, az erős szomjúság és vizelési kényszer, a hiperaktivitás, az abnormális szívritmus, remegés és rohamok.

Az, hogy hogyan reagál az eb a csokoládé káros hatásaira, nagymértékben függ a kutya méretétől is: egy csokoládékocka értelemszerűen sokkal erősebb hatással lehet egy csivavára, mint egy Szent Bernát kutyára. A különböző csokoládétermékek is eltérő mennyiségben tartalmaznak theobroint és koffeint: a legveszélyesebb a sütéshez használt, illetve az étcsokoládé, a legkisebb kockázatot pedig a fehércsoki jelenti – áll a cikkben.

Az írás arra is figyelmeztet, hogy ugyan rejtélyes okokból, de

a szőlő és a mazsola is mérgező a kutyák számára.

Ha ebből eszik az állat, akár bele is pusztulhat. Az American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) már 1999-ben felfedezte ezt a veszélyt, az állatorvosok azonban csak 2013 körül észlelték, hogy a szőlő, vagy mazsolaevés végzetes vesebajt okozhat néhány kutyafajtánál. A tudósok még nem tudják, miért okoz ilyen szélsőséges reakciót a szőlő és a mazsola a kutyák szervezetében, de dolgoznak rajta, hogy kiderítsék.

Megfigyelték, hogy azok az ebek, amelyek szőlőt esznek gyakran hánynak, majd rendszerint néhány órán belül, továbbá tünetek, így hasmenés, bélfájdalom, letargia,és étvágyvesztés lépnek fel.

A szőlő vesékre gyakorolt hatása miatt kevesebb lesz az eb vizelete, vagy akár ennek a teljes hiánya jelentkezik.

Még egy kis mennyiség is komoly reakciót okozhat, ezért, ha a kutya szőlőt evett, azonnali kezelésre lehet szükség. Ha mérgezés gyanúja lép fel, akár otthon is meghánytathatjuk a kutyusunkat, de mielőtt bármit tennénk, konzultáljunk az állatorvossal.

Talán meglepő, de a nyírfacukor, vagy más néven xilit, xilitol szintén méreg az ebek számára.

Ezért xilitet, xilit tartalmú ételt szintén tilos adni a kutyának: annyira lehúzhatja ugyanis a vércukorszintjüket, hogy abba belepusztulhatnak.

Hogy a xilitol hipoglikémiát okoz a kutyákban, már majdnem 40 éve felismerték, de csak egy 2006-ban publikált tanulmány jutott arra a konklúzióra, hogy a xilitol a kutyáknál akut májnekrózist is okozhat. A kutyáknál a xilitolt a véráram gyorsan elnyeli, erős inzulin felszabadulást eredményezve. Ez a gyors inzulin felszabadulás pedig akut vércukorszint csökkenést eredményez. Xilit evés után 12-24 órán belül megemelkedett májenzim aktivitás mutatható ki a kutyáknál, ami sok ebnél akut májelégtelenség formájában jelentkezik anélkül, hogy megelőzően a hipoglikémia tüneteit mutatnák. Ehelyett letargia, hányás, enyhe vagy közepes thrombocytopenia (alacsony vérlemezke szám) jelentkezik jól azonosítható tünetként. Sok humánételben megtalálható a xilitol, ilyenek például a rágógumi, vagy a diétás ételek. A xilitol-mérgezés tünetei a nagyfokú gyengeség, reszketés, görcsök, zavartság, valamint a feltűnően nyugodt viselkedés – foglalja össze az írás.

