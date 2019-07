Ezután sosem akar román utakon vezetni (videó)

Miközben a hazai sajtóban egymást érik a hírek a szabálytalanabbnál szabálytalanabb román autósokról, az országon belül sem sokkal jobb a helyzet.

Félreértés ne essék, a magyar közlekedési morál is messze van a tökéletestől, ami a következő felvételen látható, akár nálunk is megtörténhetett volna. De ettől még tény, hogy a magyar utakon is többnyire román sofőrök művelnek olyan szabálytalanságokat, amelyekről egymást érik a hírek a sajtóban és a rendőrségi beszámolókban – írja az Origó.

A kamerás autó vezetője néhány másodpercen belül kétszer került igen veszélyes helyzetbe, mindkétszer záróvonalas előzés miatt.

