Filmfesztivállal emlékeznek hazájában Mahátma Gandhira

Az október 2. és 6. között megrendezésre kerülő eseményen az indiai függetlenségi mozgalom 150 éve született vezéralakja előtt tisztelegnek.

Filmfesztivállal emlékeznek a 150 éve született Mahátma Gandhira Indiában – jelentette be hétfőn a mumbai kormány sajtóhivatala.

A Gandhi Filmfesztivált október 2. és 6. között rendezik meg Mumbaiban. A fesztiválon dokumentumfilmeket és játékfilmeket is vetítenek. A programban szerepel Siam Bengal 1996-ban bemutatott Gandhi – Egy vezér születése (The Making of Mahatma) című alkotása, Richard Attenborough 1982-es, nyolc Oscar-díjas Gandhi című filmje és Feroz Abbasz Khán Gandhi My Father című produkciója is.

Az 1869. október 2-án született Mohandász Karamcsand Gandhi az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja volt, hívei nevezeték el Mahátma Gandhinak. (A mahátma szanszkrit szó, azt jelenti, nagy lélek.) Világszerte nagy hatással volt a polgárjogi és függetlenségi mozgalmakra.

A szerdán megnyíló filmfesztivál díszvendége lesz Darsan Dzsarivala, aki Gandhit alakította a Gandhi My Father című 2007-ben bemutatott életrajzi filmben.