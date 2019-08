Fütyülnek a szexistákra a bírónők

Ilyen még nem történt a fociban. Európa két legjobb csapata a Szuperkupáért harcolt, nekik meg női focibíró parancsolt.

Stephanie Frappart történelmet írt a labdarúgásban. A 35 éves francia hölgy vezette szerda este a Liverpool-Chelsea európai Szuperkupa-döntőt – írja a Ripost.

Ekkora eseményt a férfiak mezőnyében még nem bíztak nőre, de az európai szövetség úgy vélte, ideje a forradalomnak ezen a téren is.

Ha valaki kiváló bíró, akkor nemtől és kortól függetlenül bevethető. Stephanie évek óta magas szinten teljesít, ideje volt annak, hogy szintet lépjen

– fogalmazott az UEFA szóvivője.

A szerdai meccset a Liverpool büntetőpárbajban nyerte meg, s megfigyelhető volt, a szokottnál nagyobb tisztelettel bántak a világsztárok Frappart kisasszonnyal és asszisztens kolléganőivel. Igaz, egy-két vitatott helyzet mellett nem mentek el szó nélkül a labdarúgók.

A lelátóról és a kommentátorállásokból azonban záporoztak most is a szexista megjegyzések.

Ezeket szerencsére el tudom engedni, csak a feladatomra koncentrálok

– mondta Frappart, akit a lefújás után még az UEFA elnöke is megdicsért.

A női bírók miatt egyébként már többen is elveszítették állásukat a médiában. Olaszországban egy operatőrt bocsátottak el, aki túlságosan is ráközelített egy játékvezető formás fenekére. Angliában két tévés szakértőt rúgtak ki azonnali hatállyal, miután vihogva ecsetelték, hogy „két szép kerek labda is van a partjelzőnél”.