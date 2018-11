Gázspray miatt leállt az M2-es metró, majdnem kitört a pánik

Szombat órákra leállították a budapesti piros metrót, az utasok az alagútban rekedtek, végül tűzoltók terelték őket ki az alagútból.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombati közleménye szerint 13 óra körül valaki paprikasprayt fújt ki az egyik szerelvényben, többen rosszul lettek, az utasokat emiatt ki kellett menekíteni.

A szerelvény a vészfék meghúzása miatt állt meg, a néhol megjelent hírekkel ellentétben sem tűzeset, sem gázszivárgás nem történt – írták. Hozzátették, hogy a műszaki mentés jelenleg is tart, a mentők szükség esetén a Puskás Ferenc Stadion állomásnál ideiglenes mentősátorban látják el az utasokat.

Korábban arról tájékoztattak, hogy műszaki okok miatt nem jár a metró, és a BKK Facebook-oldalán csak ez a szűkszavú közlemény volt olvasható: „Az M2-es metró helyett pótlóbusz közlekedik az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között hatósági intézkedés miatt. Utasaink türelmét kérjük!”

A mentési munkák befejezéséig pótlóbusz jár az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között – közölte a BKK.

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese az MTI-nek elmondta, hogy a Stadionok és a Keleti pályaudvar metróállomások között megállt szerelvény utasainak a felszínre juttatásához kérték a segítségüket. A katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, az összes utast sikerült kihozni a metróból – tette hozzá. Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítója hat mentőautót látott a helyszínen. A mentők részben az állomás előtt vizsgálták az utasokat.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője az MTI kérdésére elmondta, hogy a paprikaspray egy szóváltást követően kerülhetett elő, egy másik utas pedig gázszivárgást feltételezve húzhatta meg a vészféket. A rendőrség ismeretlen tettes ellen, garázdaság miatt nyomoz – közölte.

Némelyek attól féltek, fel fog robbanni a metró

Hírportálunk munkatársa is éppen azon a szerelvényen utazott, amelyen az eset történt. Beszámolója szerint a metró a Puskás Ferenc Stadion és Keleti pályaudvar állomások között járt, amikor valaki gázsprayt használt. A szer orrfacsaró szaga rögtön szétterjedt a szerelvényben, az utasok pedig meghúzták a vészféket, amelynek következtében a szerelvény az alagút közepén megállt.

Mivel nem mindenki tudta, mi történt, csak a „gáz” szót hallották, többen gázszivárgást kezdtek emlegetni, és azt, hogy fel fog robbanni a metró. Szerencsére azonban erről nem volt szó.

Az alagútban mintegy fél óra-negyven percet vesztegelt a szerelvény (vélhetően azért is, mert a vészfékezés következtében elment a feszültség, így nem is tudtak tovább indulni). Mindeközben a világítás is kezdett pislákolni, tovább fokozva a pánikot.

A rémült utasokat végül a közlekedési cég illetékesei a tűzoltók segítségével kiterelték az alagútból, ami több száz méternyi sétát jelentett a föld alatt.

Kollégánk helyszínen készített képeit itt tekintheti meg:

