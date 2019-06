Háromszor nagyobb volt a struccnál a most előkerült ősmadár

Az északi féltekén élt legnagyobb ősmadár fosszíliáira bukkantak orosz paleontológusok a Krím-félszigetnél a Fekete-tengerben.

A legnagyobb ma élő madárhoz, a strucchoz hasonló, de annál háromszor nagyobb óriási madár mintegy 1,5-1,8 millió éve élt a térségben.

A bird three times larger than an ostrich has been discovered in a Crimean cave & is the first evidence that giant ostrich-like birds once roamed Europe. @tandfenviro #paleontology

Artist Interpretation: @AndreyAtuchin https://t.co/DPEktazILy pic.twitter.com/XspADjFaMD

