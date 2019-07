Hatmillió dollárt gyűjtött össze Elton John alapítványa

A világhírű zenész turnéját szakította meg az adománygyűjtés kedvéért.

Elton John volt a házigazdája annak a sztároktól nyüzsgő, franciaországi jótékonysági gálának, amelyen több mint hatmillió dollár (1,75 milliárd forint) gyűlt össze a kenyai HIV/AIDS elleni küzdelemre.

A rendezvényen egyebek mellett egy

luxusautóra és egy Elton John által dedikált zongorára lehetett licitálni, amelyeket az énekestől készült Rocketman című filmmusicalben használtak kellékként.

A gálát, amelyen a Coldplay frontembere Chris Martin, a The Who gitárosa, Pete Townshend, Joan Collins színésznő és Taron Egerton, a Rocketmanben Eltont alakító színész is részt vett, a franciaországi Cap d’Antibes egyik villájában rendezték meg.

Elton John világkörüli turnéját szakította meg az adománygyűjtés kedvéért.

Mint mondta: AIDS-alapítványa először tartott adománygyűjtő gálát Dél-Franciaországban.

Martin a Viva la Vida című számát adta elő, majd Elton John is csatlakozott hozzá a színpadon, és együtt énekelték az I’m Still Standing című slágert és a Rocketmant.

A vendégek egy

Bentley limitált példányszámú luxuskocsira, egy Egerton által a filmben viselt Gucci-zakóra és Elton John világkörüli turnéjának koncertjegyeire is licitálhattak.

Az Elton John AIDS Alapítvány tavaly jelentette be a MenStar Coalition létrehozását, amelynek célja a HIV-fertőzés diagnózisának és kezelésének kiterjesztése elsősorban a Szaharától délre fekvő afrikai országokban.

A szerdai partival 400 ezer kenyai fiatal önállóan elvégezhető HIV-tesztjének költségeire gyűjtöttek adományokat. „Az a fontos, hogy ezek az emberek elvégezzék a tesztet, megtudják, hogy milyen az állapotuk és ne szégyenkezzenek miatta. Ez egy jól kezelhető betegség” – hangsúlyozta a zenész.

Az Elton John AIDS Alapítvány létrehozása, 1992 óta mintegy 450 millió dollárt (131 milliárd forintot) adományozott a HIV/AIDS elleni programokra. Az alapítvány pénze elsősorban az évente Los Angelesben és New Yorkban megrendezett adománygyűjtő gálákon és aukciókon befolyó összegekből ered.