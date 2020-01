Házasságot ígért egy férfi egy másiknak, ha nővé operáltatja magát

Megdöbbentő eset került a bíróság elé Indiában, Chandigarhban. A 32 éves Sunil Kumart ugyanis azzal vádolja egy másik férfi, hogy erőszakosan női hormonokat adott neki és arra próbálta rávenni, hogy vesse alá magát egy nemváltó műtétnek – mindezt a házasság ígéretében – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

A férfi szerint Kumar megfenyegette őt, hogy tartsa titokban a kapcsolatukat, és mindig csak azzal biztatta, hogy hamarosan rendbe jön minden.

Since 2014, transgender people in India have been allowed to change their gender without sex reassignment surgery, and have a constitutional right to register themselves under a third gender

