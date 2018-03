Hótakaró borítja az USA keleti partvidékét

Hótakaró borítja az Egyesült Államok keleti partvidékét, amelyet rövid időn belül már a negyedik óriási téli vihar sújtott.

Szerdán Virginiától Massachussettsig, végig a keleti parton folyamatos volt a sűrű hóesés, amelyet sok vidéken erős szél kísért.

A nagyvárosokban – így például Washingtonban, Philadelphiában, New Yorkban – zárva tartottak az állami hivatalok és az iskolák, sok rendezvényt lemondtak. New York állam kormányzója szükségállapotot hirdetett a városra és a környező településekre, valamint bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda mintegy háromszáz tagja készenlétben áll a viharban rekedtek megsegítésére. Hólapátokat, generátorokat szállítanak azokra a településekre vagy városi negyedekbe, ahol már félméteres a hó és megszűnt az áramszolgáltatás is.

New Yorkban szerda estig 15-20 centiméternyi hó hullott, Pennsylvania állam egyes vidékein félméteres a hótakaró.

A New Yorkban és a környékén lévő repülőtereken 1200 járatot töröltek, a teljes keleti parton pedig több mint ötezret.

A Tobynak elkeresztelt vihar három héten belül a negyedik, amely a keleti partvidéket sújtja.

Borítókép: hóember mosolyog a Capitolium mögött Washingtonban.

AFP / Saul Loeb