Így gyorsul a német autópályán a 761 lóerős elektromos Porsche (videó)

Sokan húzzák a szájukat az elektromos autók hallatán, pedig a gyártók aztán tényleg mindent bedobnak, hogy kihozzák a maximumot ezekből a kocsikból is. Ennek ékes példája az alábbi remekmű is.

A Porsche Taycan Turbo S teljesen elektromos, mellé viszont 761 lóerős leadására képes, és egy olyan váltó van benne, amilyet elektromos autóban máshol nem láthatunk: kétsebességes automata a lehető legnagyobb teljesítményért – írja az Autó-motor.

Szintén érdemes hozzátenni, hogy ez a Porsche még a leggyorsabb Teslákat is legyőzné a gyorsulási versenyeken, ugyanis 100-ra és 200-ra is gyorsabban ér, mint a másik elektromos csoda. Most ezt bizonyította az Automann-TV nevezetű YouTube-csatornán is, ahol megnézték, mit bír a sebességkorlátmentes német autópályán a Taycan Turbo S. Az eredmény pedig egészen elképesztő.