Keresztény világnézete miatt rúgták ki csapatából a fociedzőt

Az Illinois Állami Egyetem (ISU) focicsapatánál dolgozott edzőként Kurt Beathard, aki elkövette azt a hibát, hogy nem állt be a Black Lives Matter (BLM) mozgalom mögé. Amikor ugyanis augusztusban az irodája ajtaján egy lapot talált, amelyre ez a jelszó volt ráírva, levette azt, és később egy másikkal helyettesítette. Azon az állt, hogy „minden élet számít a mi Urunknak és megmentőknek, Jézus Krisztusnak” – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

Illinois State offensive coordinator Kurt Beathard quits, leaves a message for BLM on his office door on the way out: https://t.co/v6ndPhurHM

— OutKick (@Outkick) September 27, 2020