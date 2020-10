Kertekbe is bement a medve Lyukóvölgyben

A napokban medvenyomot, medveszőrt találtak a környéken, de szerencsére a széthajtott kerítésen kívül semmiben sem tett kárt az állat.

Az elmúlt napokban medve nyomát látták Lyukóvölgyben. A kishajtási részen, zártkertekben bukkantak a mackó nyomára, az egyik portán a villanypásztort is megrongálta. János bácsi nem találkozott vele, de mint mondta, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai szerdán nála jártak, mert az ő kertjében is megfordult. Meg is mutatta, hogy a hátsó kerítésen jöhetett be a portára, de hogy hol ment ki, arra nem jöttek rá, sem ő, sem a szakemberek, mivel máshol nem hajtogatta meg a kerítést. Lehet, hogy nagyon illedelmes volt, és ugyanott távozott, ahol érkezett.

„Szóltak, hogy itt járt a medve, ott a nyoma hátul, körülnéztünk, nem találtak semmit. A szomszédban is telefonálgattak, hogy itt járt, engem is fölhívott még egy budapesti barátom is, hogy hallották, mi történt. Azt javasolták, bottal járjak, hogy tudjak védekezni. Én nem tartok tőle, nem láttam még sosem. Vaddisznók szoktak lenni a környéken, két éve bejöttek és letördelték a fákat, idén viszont nem, mert sok gyümölcs termett, találtak maguknak ennivalót” – mondta az idős úr.

A Boon munkatársát körbevezette kertjében az úr, és bár a füves területen nem látszott nyoma a medvének, a frissen ásott részen két mancsnyom is élesen kivehető volt. Úgy látszott egyébként, hogy nem volt éhes a brummogó, mert a későn érő málnaszemeket érintetlenül hagyta.

