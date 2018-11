Konténernyi szemét volt a bálna belsejében

Heri Szantoszo, a part vezetője szerint mentőegységük hétfő este találta meg egy nagy ámbráscet 9,5 méter hosszú tetemét a nemzeti parkhoz közeli partszakaszon Délkelet-Szulavézi tartományban, miután környezetvédők értesítették őket, hogy helyi lakók egy elpusztult bálnát vesznek körül és már elkezdték feldarabolni.

A WWF természetvédelmi világszervezet kutatói és a nemzeti park szakemberei

„Noha nem sikerült megállapítani, mi okozta a cet pusztulását, borzalom, amivel a gyomrát felnyitva szembesültünk” – mondta Dvi Szuprapti, a WWF Indonézia tengeri élővilág-védelmi koordinátora, aki szerint az oszló tetem állapota már nem tette lehetővé a halál okának kiderítését.

19112018 a code 4 sperm whale stranded on Kapota Island Wakatobi SE Sulawesi. A 5.9 kg debris found inside d whale. The dominant debris are raffia and plastic cups. News: Mr Hardin (DKP Wakatobi). Photo: Mr Alfi (AKKP-KKP). Tx 2 Kartika Sumolang (WWF)

FB: https://t.co/zPukshy6at pic.twitter.com/uk7wTS71AH

— Strandings Indonesia (@stranding_ID) November 19, 2018