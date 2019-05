Legyengült barátkeselyűket mentettek meg romániai állatvédők

A jeladóval ellátott madarak egy átfogó balkáni visszatelepítési program résztvevői és három hét pihenő után térhettek vissza Bulgáriába.

A Romániában rég kipusztult nagy méretű ragadozómadarak történetéről a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület számolt be keddi közleményében. Amint az egyesület közölte: a Juan névre keresztelt hím madarat a rászerelt jeladó által közvetített koordinátákon Nagyszeben közelében találta meg a Milvus csapata.

A rendkívül legyengült madarat a jeladót felszerelő bulgáriai egyesülettel folytatott egyeztetés után befogták, és Marosvásárhelyre szállították, ahol majdnem egy hónapot töltött a helyi madárrehabilitációs központ gondozásában.

Egy szintén bulgáriai jeladóval ellátott, Kutelka névre keresztelt tojó hasonló módon került a Kárpátokon túli Focsani közelében levő vadállat-rehabilitációs központba. A kiéhezett, legyengült állatoknak a közlemény szerint aligha lett volna esélyük a túlélésre.

Több mint háromhetes gondozás és bőséges táplálás után a Marosvásárhelyen és Focsaniban tágas röptetőkben pihenő madarakat a Green Balkans egyesület munkatársai vették át és szállították vissza Bulgáriába. Itt egy ideig megfigyelés alatt maradnak, majd ismét kiengedik őket a szabadba.

A két keselyű egy átfogó balkáni visszatelepítési program résztvevője, amelyet jelentős nemzetközi összefogással Bulgáriából irányít a Green Balkans egyesület.

Az Európából csaknem teljesen kipusztult nagyméretű dögevő madár testhossza 100-110 centiméter, szárnyának fesztávolsága a három métert is eléri, testtömege pedig akár 7-12 kilogramm is lehet. A barátkeselyű-állományt Európában Spanyolországban sikerült stabilizálni. Innen származik a Nagyszeben közelében befogott példány is, amelyik nevét arról a kutatóról kapta, aki Mallorca szigetén dolgozott a keselyűk visszatelepítésén.

Borítókép: illusztráció