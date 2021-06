Leszbikus anyukát kapnak a Fecsegő tipegők

Megváltoztatták Betty DeVille, a Fecsegő tipegők című rajzfilm anyakarakterének szexuális beállítottságát a Paramount streaming-szolgáltatásában futó új feldolgozásban. Az eredeti, 1991 és 2004 között készült rajzfilmsorozatban az anya karaktere még megrögzött feminista volt, egyben egy Howard nevű férfi felesége – Howard figurájának így egyelőre nem tudni, mi lett a sorsa – írja a V4NA hírügynökség.

