Magyar képek az év asztrofotói között

A világszerte népszerű fotópályázat célja, hogy megtalálják a világegyetemről készített legszebb és leglátványosabb felvételeket – idézi fel a hirado.hu.

A portál beszámol róla, hogy a Greenwichi Királyi Obszervatóriumban október 23-án megrendezett ünnepségen hirdették ki a nyertesek nevét. A verseny első tíz évének összes alkotását bemutató kiállítás október 24-én nyílt meg a Nemzeti Tengerészeti Múzeum új fényképtárában.

American photographer Brad Goldpaint’s image of the Milky Way above beautiful rock formations in Moab, Utah, has been declared the winner out of 4,200 entires from 91 countries. https://t.co/wcXQIk1GKD

