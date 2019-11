Megaláztak egy lányt a reptéren, mert a barátja ölében ült és jól nézett ki

A 33 éves Serah Nathant durván megalázták a reptéri munkások a Sydney-i reptéren. A Jetstar nevű fapados légitársaság földi kiszolgáló személyzetének két tagja azért kezdte inzultálni a félig ausztrál, félig Srí Lanka-i nőt, mert

– írta meg a New York Post cikke alapján a Ripost.

A fiatal nőt többször

A hírek szerint Serah nem engedelmeskedett a parancsszónak, mivel szerinte egy árva lélek sem volt körülöttük, gyerekek pedig végképp nem. Egy kis idő elteltével aztán a reptéri munkások visszatértek a főnökükkel és újra felszólították a nőt, hogy üljön odébb, ám ő ennek sem tett eleget.

Inkább hagyta elveszni a repjegy árát és egy újat foglalt magának egy másik légitársaságnál.

Az esetről ráadásul egy Twitter-bejegyzést is írt erről, amiben megmutatta, hogy milyen ruha miatt kezdték el szekálni őt a reptéri alkalmazottak. A poszt vírusként terjedt szét az interneten és hamar eljutott a légitársaság vezetőségéhez is, akik bocsánatot kértek az eset miatt és megígérték, hogy belső vizsgálatot indítanak, és kérdőre vonják a felelősöket.

“I doubt you’ll be able to board your flight dressed like that.”

Today I got publicly slut-shamed by two @JetstarAirways employees, whilst wearing this outfit! 🤷🏽‍♀️

Play by play in tweets to follow. (1/4)

cc. @Mamamia @pedestriandaily pic.twitter.com/QKg4Zk1N9W

— Serah Nathan (@serahann) November 3, 2019