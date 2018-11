Megkezdődött a hírhedt drogbáró, El Chapo tárgyalása

A Köpcös néven elhíresült bűnöző a rettegett Sinaloa kartell feje volt, az ország legszigorúbban őrzött börtönéből is sikerült meglépnie.

Az esküdtválogatással megkezdődött Mexikó egykori első számú drogbárója, a Köpcös (El Chapo) néven elhíresült Joaquín Guzmán tárgyalása New Yorkban.

A 61 éves bűnöző ellen 17 pontban emeltek vádat, egyebek között bűnszervezet vezetésével és kábítószer-kereskedelemmel vádolják.

A 12 esküdtet nagyjából 40 jelölt közül választják ki, a hétfőn kezdődött folyamat várhatóan eltart pár napig. A tárgyalást vezető bíró úgy döntött, hogy a Guzmán bűnösségét vagy ártatlanságát kimondó esküdtek nevét, munkahelyét és lakcímét a várhatóan 3-4 hónapig tartó tárgyalás során mindvégig titokban tartják. Az esküdteket ráadásul fegyveres szövetségi rendőrbírók kíséretében viszik majd a tárgyalásra és vissza.

A nyitóbeszédek november 13-án hangzanak el.

A vádhatóság részéről több mint 10 ügyész vesz részt a Köpcös perében. Az egykori drogbáró pedig több védőügyvédet is felfogadott.

Guzmán a rettegett Sinaloa kartell feje volt, amely irányítása alatt több milliárd dolláros forgalmat bonyolított, és a legfőbb beszállító volt az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemben. A Köpcös még a a Forbes magazinnak a világ leggazdagabb embereit összesítő listájára is felkerült.

Az amerikai ügyészség több ezer ember haláláért és az Egyesült Államokba irányuló több ezer tonna kábítószer becsempészéséért akarja felelősségre vonni.

Amennyiben a 17 vádpont közül csak egyben is bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetést szabhatnak ki rá. A halálbüntetés viszont nem fenyegeti a drogbárót, mert ez volt kiadatásának feltétele.

El Chapót 2017 januárjában adta ki Mexikó az Egyesült Államoknak. Az utóbb csaknem két évet egy manhattani szigorúan őrzött börtönben, magánzárkában töltötte.

Guzmán Mexikóban ugyanis kétszer – 2001-ben és 2015-ben is megszökött a rácsok mögül. Másodjára egy másfél kilométeres alagúton keresztül jutott ki az ország legszigorúbban őrzött börtönéből, az Altiplanóból. Eltűnésének pillanatait a cellában térfigyelő kamera rögzítette, a felvétel felkerült az internetre is. Az alagútról készült képek alapján a drogbáró bandája a börtön alá egy 170 centiméter magas, 80 centiméter széles, világítással és szellőzőrendszerrel ellátott alagutat fúrt, amelynek bejárata a zuhanyzó alatt volt. A képsorok síneket és egy azokon közlekedni képes motoros kocsit is mutattak, amellyel a földet szállították el a járatból. A gengszternek a börtönön kívül és belül is voltak segítői. A szökéssel összefüggésben a börtönhatóságok több tucat alkalmazottját vették őrizetbe.

A Köpcös ezt követően hét hónapig volt szökésben, egy akciófilmbe illő lövöldözést követően fogták el mexikói tengerészgyalogosok Sinaola szövetségi államban, a Kaliforniai-öböl partján lévő Los Mochis városában.

Borítókép: A Köpcös elfogásakor