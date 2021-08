Megkezdte a tanszercsomagok kiszállítását az Ökumenikus Segélyszervezet

A 1353-as adományvonalat tárcsázóknak köszönhetően és a Magyar Posta segítségével érkeznek az első csomagok a rászoruló családokhoz.

Egy héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és megkezdődött az adományok kiszállítása is. A munkatársak és önkéntesek folyamatosan dolgoznak, hogy a segítség a szervezet országos intézményhálózata és a Magyar Posta logisztikai partnerségének köszönhetően, a koronavírus miatt idén is kétszer annyi, azaz összesen 2000 gyerekhez eljusson az első becsengetés előtt. Bár napról napra gyűlik a pénz a 1353-ra érkező 250 forintos hívásokból, még mindig sok adományra van szükség, hogy teljesüljön a Segélyszervezet augusztus közepén meghirdetett célkitűzése.

Megkezdődött a tanszercsomagok kipostázása is, mely alkalomból egy rászoruló családnak postásautóval vitték el az adományt. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: nagy öröm, hogy idén is sokan álltak már a segélyakció mellé és most, a hajrájában is várják a hívásokat, hogy mind a 2000 gyermeknek tudjanak segíteni a beiskolázásban. A 1353-as adományvonalat tárcsázók és a Segélyszervezet honlapján adományozók mellett Gáncs Kristóf köszönetet mondott az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek. Hozzátette: Jó ütemben halad a segélyakció, így minden esély megvan rá, hogy tanévkezdésig az összes csomag eljut a magyarországi gyerekekhez. Emlékeztetett: a korábbi évekhez hasonlóan, a tanszercsomagokhoz szükséges forrásokon felül beérkező adományokból a Segélyszervezet az év többi időszakában is támogatni tudja Kapaszkodó programjának keretében a rászoruló gyerekeket.

A csomagok összeállításában önkéntesekkel, az adományok célba juttatásában pedig logisztikai partnerként segítő Magyar Posta Zrt. képviseletében Török Szabolcs, a vállalat marketingkommunikációs igazgatója azt mondta: „a tanévkezdés minden család számára jelent valamilyen nehézséget. A Magyar Posta számára éppen ezért rendkívül fontos a családok támogatása. Vállalatunk mintegy 9 éve adománygyűjtéssel, közös figyelemfelhívó kampányokkal és logisztikai támogatással segíti az Ökumenikus Segélyszervezetet. A 2020-as év nehézségei ellenére 1000 postán mintegy 9 millió forint adományt gyűjtött össze a Magyar Posta a kihelyezett perselyekben ezzel segítve a szervezetet. Bízunk benne, hogy a célul kitűzött duplázás idén is sikeres lesz, és a postások kétszer annyi csomagot kézbesíthetnek a rászoruló családoknak.”

A tanszercsomagok mai összeállításába és egy rászoruló családhoz való eljuttatásába Wolf Kati, a kampány arca is bekapcsolódott. Az énekesnő arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, hívja a 1353-as adományvonalat (250 forint/hívás) vagy adományozzon a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon.