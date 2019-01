Megosztják nyereményüket az újévi brit lottómilliomosok

Családtagjaik és barátaik is kapnak a pénzből.

Megosztja családtagjaival és barátaival a pénzjutalmat az a középkorú északír házaspár, amely újév napján vált sokszoros milliomossá a brit lottótörténet negyedik legnagyobb, kis híján 115 millió fontos (41 milliárd forintos) főnyereményének megütésével.

A szerencse kegyeltjei, az 54 éves Patrick Connelly és 52 éves felesége, Frances, pénteken a nyilvánosság elé állt az észak-írországi County Down megyében, felmutatva az újságíróknak és a fotósoknak a 114 969 775 fontról szóló csekket. Mint elmondták, nagyon sok pénzről van szó, és azt akarják, hogy a nyeremény „nagy hatással legyen” mások életére is, olyanokéra, akiket ismernek és szeretnek. Már össze is állítottak egy 50 fős listát azon családtagokból és barátokból, akiken segíteni akarnak anyagilag. A házaspárnak három lánya és több unokája van.

Azt mondták, hogy egy teával és egy öleléssel ünnepelték meg a nyereményt.

A házaspár a 18 európai országban játszott EuroMillions lottó újévi húzásán ütötte meg a főnyereményt egyedüli fogadóként, helyesen tippelve meg a 01, 08, 11, 25, 28 számokat.

A brit lottózás eddigi legnagyobb, 161 millió fontos (mai árfolyamon: 57,6 milliárd forintos) nyereményének tulajdonosai, Colin és Chris Weir, akik 2011-ben ugyancsak bemutatták a tévében a csekket az irdatlan összegről, egy hét után kénytelenek voltak elköltözni skóciai otthonukból a házat ostromló kéregetők miatt.

