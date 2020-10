Megszületett Magyarország első örvös mangábéja

Az egyhónapos kölyök egyre aktívabb, gyakran igyekszik anyjától eltávolodni, hogy kalandvágyó ifjúként fedezze fel környezetét.

Még nincs egy éve, hogy a Miskolci Állatkert és Kultúrpark örvös mangábé csapata megérkezett, ám ez idő alatt is igen mozgalmas életet éltek már.

Ez alatt nem csak az értendő, hogy kifutójukban állandóan aktívak, amivel a látogatók körében is gyorsan népszerűek lettek, hanem az is, hogy míg a közelmúltban a legidősebb kölyök, Maja egészen Angliáig utazott, hogy ott saját családot alapíthasson, addig szeptember végén világra jött az első miskolci mangábé kölyök is. Ráadásul ez a kölyök az első örvös mangábé, amely Magyarországon született – írja a boon.hu.

Valerius és Sina, a csapat két felnőtt állata már gyakorlott szülőknek tekinthetők, hiszen korábban négy kölykük született, akikkel együtt érkeztek Berlinből Miskolcra tavaly év végén. A két mangábé immár azonban ötszörös szülő lett. A kölyök születése várható volt, hiszen korábban is rendszeresen időközönként jöttek a világra kölykeik, másrészt az anya vemhessége az utóbbi hetekben jól látható volt. Szeptember 22-én napközben, a kifutójuk egy rejtett zugában jöhetett a világra a család legifjabb tagja, hiszen a gondozójuk az esti zárásnál figyelt fel rá, hogy az anyja hasán kapaszkodva egy újszülöttel ismét hattagúra gyarapodott a csapat.

A kölyök most már egy hónapos lett, és egyre aktívabb. Gyakran igyekszik anyjától eltávolodni, hogy kalandvágyó ifjúként fedezze fel környezetét, a nőstény azonban egyelőre még nem hagyja, hogy utóda kartávolságtól messzebbre kerüljön. Ezért az elmúlt napokban már sikerült gondozóinak is jobban megfigyelni a kölyköt, akiről így az is kiderült, hogy egy kis hím. Arca és szőrzete most még jóval világosabb, mint a felnőtteké. Feje tetején a szőrzet 2-3 hónapos korában kezd vörösödni, és nagyjából 5 hónapos korára alakul ki teljesen a felnőttekre jellemző szürke-fehér-vörös színezete.

Az örvös mangábék Közép-Afrika trópusi erdeiben honosak. Vadon élő állományát elsősorban az erdőirtások révén élőhelyének elvesztése, másodsorban a húsáért való vadászat fenyegeti, ezért a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) ma már veszélyeztetett státuszba sorolja a fajt. Az európai állatkertek is igyekeznek hozzájárulni a faj megőrzéséhez, így összehangolt tenyészprogram keretében tartják és tenyésztik az örvös mangábékat. Ennek ellenére egyelőre az állatkertekben is ritka fajnak tekinthető, hiszen Európában jelenleg mindössze 17 állatkertben 76 egyedét tartják. A szaporulatuk is ritkaságnak számít, az idei évben mindössze 2 kölyök született Európa állatkertjeiben, az egyik Hollandiában, míg a másik Miskolcon.

Borítókép: illusztráció