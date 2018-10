Mindent vitt kedden a TV2

A TV2 keddi legnézettebb műsora a kereskedelmi célcsoportban A legbátrabb páros bemutatkozó adása lett. Mindhárom kiemelt célcsoportban, a teljes napot és a főműsoridőt vizsgálva a TV2 volt a legnézettebb csatorna október 9-én.

A TV2 közleménye szerint az október 8-án elindított új programstruktúra első napján a Ninja Warrior műsorsávjában és a 18-49-es főműsoridőben volt piacvezető a csatorna, kedden viszont már minden célcsoportban nyerte a teljes napot és a főműsoridőt (18-23 óra) a TV2, cégcsoport szinten is beelőzve az RTL Magyarországot.

A Nielsen Közönségmérés valós idejű nézettségi adataira hivatkozva azt írják, a négy évesnél idősebbek körében a csatorna átlagos főműsoridős közönségaránya 15,1% volt, míg az RTL-é ennél kevesebb, 14,6% százalékpont volt, míg 18-59-ben 14,3% vs. 13,9% a TV2 javára.

A TV2 keddi legnézettebb műsora a kereskedelmi célcsoportban A legbátrabb páros bemutatkozó adása lett 14.4%-os közönségaránnyal, míg a teljes lakosságban a Tények volt a csatorna elsőszámú műsora,

amit az éppen tévénéző 4 évesnél idősebbek 22.1%-a követett figyelemmel. Jól indult az IKO vadonatúj vígjátéksorozata, a Bogaras szülők is. Az első epizódot a 18-59 éves tévénézők 12,4%-a választotta, amivel az új széria rögtön a napi műsor toplista 7. helyén nyitott. A nagycsatornák mellett a kábelek is jól teljesítettek, ennek köszönhetően a teljes csatornaportfólió is piacvezető volt a keddi napon. (TV2 Csoport 27% vs. RTL Magyarország 21% – teljes nap, teljes lakosság)

Borítókép: képkocka A legbátrabb páros első adásából. Forrás: TV2.hu

