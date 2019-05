Na, ezt az ajándékot soha nem fogják elfelejteni az amerikai egyetemisták

Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást. A Morehouse College-ba hagyományosan fekete férfiak járnak. A szintén fekete Smith a Vista Equity Partners technológiai cég alapító igazgatója. Magántőke-befektetési vállalata szoftver- és technológiai vállalkozások finanszírozásával foglalkozik.

Smith felidézte, hogy családja nyolc generáció óta él Amerikában, s a nevükben akar segítséget nyújtani a következő, 2019-es végzős nemzedéknek diákhitelük kifizetésével.

A Morehouse később közölte, hogy Smithtől származik az eddigi legnagyobb magánadomány az egyetem történetében.

Billionaire philanthropist Robert F. Smith shocks Morehouse grads by promising to pay off student loans: "We're going to put a little fuel in your bus." https://t.co/2fDxbkixG8 pic.twitter.com/bzs31Bbinf

— ABC News (@ABC) May 19, 2019