Nácik által elrabolt festményt kaptak vissza az örökösök

Az 1913-ban készült Siblings (Testvérek) című képet az elmúlt héten szállították el az Egyesült Államokba – közölte a baden-württembergi művészeti minisztérium szóvivője.

Az olajfestményt a közönség a richmondi Virginiai Szépművészeti Múzeumban láthatja a továbbiakban az örökösök akarata szerint.

Korábban számos fontos nemzetközi kiállításon bemutatták már a képet, így 1952-ben a Velencei Biennálén, 1955-ben a Documentán Kasselben.

Nazi-looted Watercolour by Egon Schiele and Erich Heckel’s painting “Siblings” Will Be Returned to Heirs https://t.co/yu8JE9m138

