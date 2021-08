Nagy fogásokat is kiszimatol Ágika, a NAV keresőkutyája

Pár másodperc alatt megtalálja az eldugott cigarettát, drogot.

A pihenőideje alatt elképzelhetetlen labda nélkül a szájában látni Ágikát, a vizsla- és patterdale terrier keveréket. A négyéves kutya barátságosan játszadozik az emberekkel, igazi csibész, aki ki sem lát a sok játékból. Mintha csak egy pajkos házi kedvenc lenne. Ám ahogy bevetésre készül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a legfegyelmezettebb munkaerővé válik a csalhatatlan szimatú kereső, és legyen az drog vagy cigaretta, kíméletlenül lecsap. Bár még csak január vége óta dolgozik az alakulatnál, már olyan nagy esetek fűződnek a nevéhez, mint a nemrég lefoglalt 120 millió forint értékű „fogás”. A Hajdú-bihari Napló a munkahelyén látogatta meg Ágikát és kutyavezetőjét.

Nincs előtte titok

Ágika kutyavezetője 1988 óta foglalkozik szolgálati kutyákkal. A határőrségnél kezdett, majd nyolc évvel később felvették kutyavezető-hallgatóként a központba. Ágika a harmadik kutyája, több mint fél éve dolgoznak és élnek együtt. A bemutatkozás után előre berendezett „terepre” mentünk, ahol az úgynevezett helységellenőrzést gyakorolják a kutyások. Amíg Ágika keresnivalóját eldugtuk, vezetője mesélt az állatról. – Négy hét volt az összeszokatási idő, amíg együtt treníroztak minket, azóta dolgozunk közösen. Több keverék kutya is van az állományban, köztük Ágika is. Előtte két németjuhászom volt, az utolsó gerincproblémákkal küzdött, kilenc évet élt. Az elvesztése után került hozzám Ági, aki egy igazi vidám, labdafüggő állat – hangsúlyozta a NAV munkatársa (nevét kérésére, biztonsági megfontolásból nem írjuk le).

Az időközben a szobába beengedett Ágika az elrejtett „anyagot” konkrét utasítás nélkül, azonnal megtalálta. Nem ugatott, nem harapott, vezetője szavára rámutatott mancsaival a kiszagolt 5 gramm kokainra. Jutalma labdajáték volt. A keresőkutyák esetében ugyanis már a kiképzés alatt játékkal díjazzák a sikeres találatot. Ágika szaglása egyébként annyira fejlett, hogy a pár napja az egyik sarokba állított matracon felejtett cigarettásdoboz helyét is megtalálta később.

Szinte semmit sem lehet elrejteni előle.

– Az elkövetők úgynevezett fedőszagot szoktak alkalmazni, amivel próbálják álcázni az elrejtett terméket, legyen az kábítószer, dohány, cigaretta. Ha egy táskából, zsebből, fiókból kikerül az anyag, egy keresőkutya 2-3 nap múlva is meg fogja tudni mutatni, hol volt az áru. Ez kémiai kipárolgás, molekuláris szerkezettapadás. Régen rengetegen próbálkoztak például azzal, hogy egy benzintartályba rejtették, gázolaj közé az anyagot, sőt, volt aki kolbásszal tette körbe a cigarettát, annyira félt a lebukástól, nem értve, mi alapján keres a kutya, aki természetesen minden ilyen esetben megtalálta az árut – osztotta meg a kutyavezető.

Kiképzés és gének

Van, hogy az állat felismer egy helyszínt, ahol már járt az alakulat, ilyenkor automatikusan kezd el dolgozni, sőt, arra a helyre vezeti csapatát, ahol 2-3 éve lefoglaltak egy nagyobb rakományt. – Hihetetlen memóriájuk van. Ágika csak keres, de – kiképzéstől függően – van olyan kutya, aki fenyegetettség esetén őrző-védő szerepet vesz fel, és vannak teljesen kombinált típusok is – emelte ki a pénzügyőr, hozzátéve, a kutyusok a vezetőikkel élnek otthon, bármilyen vonatkozó költséget a NAV fedez (kutyatáp, gyógyszerezés, szolgálati gépjármű stb.).

A rendszeres képzés, éves minősítővizsgák okán folyamatosan topon maradnak az állatok. Szinte iskolás rendszer ez, részletesen felépítve, bentlakásos időszakokkal. Utóbbi esetben külföldi kutyavezető-jelölt vendégeket is fogadhatnak, sőt vámigazgatásoknak képezhetnek hozott kutyákat is (például Ciprus, Törökország, Románia). A kutyavezető szerint Törökországban szinte tarolnak a nálunk képzett kábszeres-kutyák, a helyiek imádják őket, mert remek munkaerők.

Ágika nemcsak ingatlanokat, de autókat is átkutat. Egy újabb megrendezett rakománnyal teszteltük éberségét, természetesen az idő törtrésze alatt mutatott a „cuccra”. A helységellenőrzés nem veszélytelen feladat, így fontos a vezető és kutya közötti összhang. – A kutyavezető a helységellenőrzés kutatástechnikai szabályai szerint először megnézi, tiszta-e a terep a kutya számára, addig az az autóban marad. Van, hogy bilincset, könny­gázt kell alkalmazni, vagy döglött állatok, emberi, esetleg állati ürülék van a helyszínen, amivel nem érintkezhet a kutya járványügyi, közegészségügyi szempontok miatt.

„A kutya a kutyavezető meghosszabbított keze, szeme és orra, amikor keres, de ez fordítva is igaz. Igazi csapatmunka a miénk.”

Aktív helyszíneken vagy minősítővizsgán is követni kell a kutyát, ha nem fér oda egy helyhez, tárgyhoz. Oda kell vezetni, odahívni, nagyon fontos az összhang. Ő dolgozik, én figyelem, amit csinál, majd teszek hozzá. Ha elengedem, fajtajellegből oda fog vinni a szagra, rettentő gyorsan, légszimatból. A jó szolgálati kutya a bekerüléskori fizikai, genetikai adottságokban erős, valamint jó képzést kap, amely közben a vezetőjének is alá kell rendelnie magát az állatnak. Le kell adni adott esetben a makacsságunkból, a nemtetszésünkből is, ugyanis ha a kiképző mond valamit, az szent és sérthetetlen – mondta el Ágika vezetője.

Vezetőnek lenni külön életforma

Amennyiben selejtezni kell egy keresőkutyát, nyugdíjba vonulhat a kutyavezető családjához, ahol élete végéig gondját viselik. Ahogy Ágika kutyavezetője fogalmaz, ember és állat barát és kolléga egyben. – Elsősorban a társam, azon túl pedig egy bohóc családtag. Persze a kutya otthon is kutya, ott is kell vele foglalkozni, még a nyaralást sem lehet nélküle megszerveznünk. Vezetőnek lenni külön életforma, amit vállalni kell.

„Ember és szolgálati kutya elhatárolása nem létezik: akinek jó vezetője van, az nem lesz lusta, hűséges társként fog veled dolgozni.”

A kutya nem sétál el, nem hagyja ott a munkát. Ehhez természetesen megfelelő attitűdre van szükség: nekem is tanulnom kell vizslául a németjuhászaim után. Ági konok, makacs, sok toleranciát igénylő kutya. Van, hogy én sem úgy szólok hozzá, de erre figyelnem kell, mert a vizslafajták úri kutyák. Ahogy mondani szokás, elég egyszer megsérteni őket, és egy életre megjegyzik – összegezte a kutyavezető. Elérzékenyülten vallott arról, hogy a munka velejárója egy régi kedvenc elvesztése, ahogy egy új kutya érkezése is. – Budapesten altattuk az előző kutyusomat; megvallom őszintén, Ceglédig sírtam. Több év közös, eredményes munkáját köszönhettem neki. Ha összejön egy nagy fogás, elsősorban mindig az embert veszik elő, a kutyára gyakran senki sem gondol, ezért is fontos felhívni a figyelmet arra az áldozatos munkára, amit ők képviselnek – emelte ki. Szavai szerint az ő csapatuk kivételt képez ez alól, a debreceni osztályvezető ugyanis a legutóbbi nagy felderítés után jutalomfalatot, hűtőpaplant hozott a házukhoz, hogy Ágikát is megünnepeljék.

Részletes tréning, szerteágazó feladatok

A kutyák és a kutyavezetők bentlakásos, 12-16 hetes alaptanfolyamon együtt tanulják meg a szakmát. A kutyavezetők állat­egészségügyi, kinológiai, kiképzéselméleti, kutatástaktikai, anyagismereti, jogi ismereteket tanulnak, azokból írásban és szóban vizsgáznak. A kutyákkal megismertetik a keresett célszagot. Kívánt jelzésmódot tanítanak nekik, megtanulnak magabiztosan közlekedni akár szélsőséges helyzetekben is. Ezenkívül természetesen minden kutyának engedelmesnek kell lennie, ebből szintén vizsgáznak. A tanfolyam a kutyavezetők elméleti vizsgájából, valamint a páros gyakorlati vizsgájából áll. A gyakorlati megmérettetésen az engedelmességi feladatsoron túl rátermettségüket bizonyítaniuk kell személyautó, teherautó átvizsgálásában, csomag átvizsgálásában, terepkutatáson, valamint személynél elrejtett célszagot is meg kell találniuk. Szolgálatba sikeres záróvizsga után lépnek.

Ez a minősítő egy évig érvényes, azt évente meg kell ismételniük. A kutya mindaddig alkalmas a feladat ellátására, amíg az évente esedékes vizsgát képes teljesíteni, és az egészségi állapota engedi. Van, hogy egészségügyi okból akár hatévesen is „nyugdíjba vonulnak”, de van arra is példa, hogy egy kutya 13 éves koráig dolgozik.

Nem minden fajta alkalmas a feladatra, a kiválasztott kutyákat az egyéni képességek határozzák meg. Minél előbb kezdődik a képzés, annál hatékonyabb. A tanfolyami képzéskor legalább 10 hónaposnak, legfeljebb 36 hónaposnak kell lennie az állatnak.

Jelenleg a NAV 40 aktív állományú szolgálati kutyával rendelkezik. A NAV szolgálati kutyáinak segítségével tavaly több mint százezer ellenőrzést végeztek, és több mint 2500 esetben derítettek fel jogellenes cselekményt.