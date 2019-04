Olvasóink szerint az összefogás a legfontosabb

Ezúttal a Notre-Dame-hoz kapcsolódó tragikus eseménnyel kapcsolatos érzésekről, gondolatokról kérdeztünk.

Április 15-én, hétfőn kora este kigyulladt a párizsi Notre-Dame székesegyház, miközben épp felújítást végeztek az épületen. A tetőszerkezet szinte teljesen megsemmisült, az épület műkincseinek többségét azonban sikerült kimenteni, miközben ezrek nézték a helyszínen a 850 éves katedrális küzdelmét a lángokkal.

Olvasóinkat ezúttal a tragikus eseménnyel kapcsolatos érzéseikről, gondolataikról kérdeztük.

Hálás vagyok, hogy eljuthattam Párizsba, és még láthattam épen, gondolta szavazóink 12%-a, akik, hogy egy irodalmi hasonlattal éljünk, minden bizonnyal Ady Endre ábrándos szemein keresztül tekintettek az évszázadokkal dacoló Notre-Dame épületére. Ahogy Párizsra, a romantikára és a beszökő Őszre.

Legyünk derűlátók: összefogással a templom szebb lesz, mint volt, vallotta voksolóink 23%-a, akik tudhatják, hogy bizony az öreg épületre nagyon is ráfért már a felújítás, és ha most az összefogás pénzt is eredményez, akkor a Notre-Dame dacolva a közelgő évszázadokkal állni fog, míg világ a világ.

A katedrális pusztulása keresztény európai kultúránk végét jelzi, jelezte olvasóink 17%-a, talán régi jóslatokra gondolva, azokon elmélkedve. Szeretnénk megnyugtatni őket, hiszen egy épület pusztulása (ami itt konkrétan be sem következett) nem jelenti azt, hogy véget érne egy korszak, megsemmisülne egy kultúra. Az természetesen tény, hogy a Notre-Dame a kereszténység európai szimbóluma, ám a hit soha nincs egy konkrét épülethez kötve, így a keresztény európai kultúra eszméje sem tűnik el, ellenkezőleg, törvényszerűen megerősödik.

Erre milliárdok jönnek össze, az éhezők sorsa meg nem számít?, szavazott olvasóink 48%-a. Ők minden bizonnyal arra gondoltak, hogy történjen bármi is, az elsőnek a szegénység, az éhezés és a nyomor megszüntetésének kellene lennie. Velük együtt reméljük mi is, hogy a Notre-Dame-nál tapasztalt példátlan összefogás példát mutat más területeken is, s mindez a világ hasznára lesz.