Ősztől szőlővel is üzenhetnek egymásnak a japánok

A technikát Jamanasi prefektúra központi részén, az ország legjelentősebb szőlőtermelő vidékén fejlesztették ki, hogy így népszerűsítsék a gyümölcsöt.

Az átlátszó, például szívet formázó matricák blokkolják a napfényt és világos lenyomatot hagynak a szőlőszemen, ha még az érés, így a szín elnyerése előtt helyezik a gyümölcsre – közölte a gyümölcsökkel kísérletező központ, a Fruit Tree Experiment Station. A szőlő minőségét és cukortartalmát nem befolyásolják a matricák – emelte ki a kutatóközpont. Az eljáráshoz különösen alkalmas faj Sunny Dolce, amelynek élénkvörös színén remekül láthatók a minták.

Grapes carrying messages, images on skin to go on salehttps://t.co/zoH2ivie2f pic.twitter.com/4ZMqwRlruC

— japan@today (@japantodaytime1) April 15, 2019