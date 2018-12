Poncius Pilátus nevét fedezték fel egy kétezer éves gyűrűn

A szakembereknek azonban csak most sikerült kiolvasniuk a gyűrűn szereplő feliratot – írja a The New York Times című lap internetes oldala.

Az ékszeren Pilátus neve olvasható görög betűkkel, amelyek egy kratér – ókori görög edénytípus – ábráját ölelik körbe. A régészek szerint ez mindössze a második olyan Pilátus idejéből való lelet, amelyen a római helytartó neve látható. A Jézust halálra ítélő Poncius Pilátus 26 és 36 között volt Tiberius császár helytartója a Római Birodalom keleti részén fekvő Júdea provinciában.

A régészek szerint nem valószínű, hogy a gyűrű Pilátus tulajdona volt, részben azért, mert ilyen egyszerű ékszere általában a katonáknak, vagy alacsonyabb rangú tisztviselőknek volt, nem pedig a Pilátushoz hasonló gazdag, nagy hatalmú személyeknek.

– mondta Roi Porat, a tanulmány egyik szerzője, hozzátéve, hogy a Pilátus akkoriban nem volt gyakori név a régióban.

A Pilátushoz kötődő első júdeai lelet egy kőmetszettöredék volt, amelyet 1961-ben fedeztek fel Caesarea kikötővárosban. A Pilátus-kőként ismert leletet a jeruzsálemi Izrael Múzeum őrzi.

Archaeologists in Israel have found new evidence that an ancient finger ring could have belonged to the man who judged Jesus prior to his crucifixion. https://t.co/ODwRafOu3M

— CBN News (@CBNNews) December 2, 2018