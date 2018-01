Profin utánozza az emberi nyelvet Wikie, a kardszárnyú delfin

Helló, viszlát, Amy – többek között ezeket a szavakat tudja kimondani.

Először tanult meg egy kardszárnyú delfin olyan angol szavakat utánozni, mint a helló vagy a viszlát – számolt be róla a BBC híroldala.

A nőstény delfin trénerét utánozva tanult meg „kimondani” néhány angol szót egy franciaországi tengeri vidámparkban. „Szókincsét” a köszönésen kívül olyan szavak alkotják, mint az egy, kettő, három és az Amy név.

A delfinek – a Homo sapiensen kívül – az állatok azon ritka csoportjába tartoznak, amelyek hallás után képesek megtanulni egy-egy új hangzót.

„Emlősöknél ez nagyon ritka. Érdekes, hogy közülük a legjobban a tengeri emlősök képesek rá”

– mondta Josep Call, a St. Andrews-i Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a kardszárnyú delfinek képesek-e utánzással megtanulni új hangzókat. Egy Wikie nevű nőstény viselkedését tanulmányozták az antibes-i Marineland Aquariumban: szavakat tanítottak neki, amelyeket az orrnyílásán fújva ejtett ki. Az alábbi felvételeken hallani, amint rikoltó vagy élesen sípoló hangokkal utánozza többek között az angol számneveket.

A kardszárnyú delfinek csoportban élnek, egyedülálló hangadásukról ismerik fel egymást. A tudósok úgy vélik, a nyílt tengeren élők megtanulják egymás hangját utánozni.

„A vizsgált delfin, Wikie, fogságban képes volt megtanulni más, szabadon élő kardszárnyúak hangját úgy, hogy utánozta őket, tehát valószínű, hogy a tengeren is tudnak egymás nyelvén beszélni, valamint ez azt is megmagyarázza, hogyan alakul ki az egy-egy állatra jellemző vokalizáció”

– mondta Call.

A hangok utánzása az emberi beszélt nyelvre jellemző, állatok közt meglepően ritka.

A delfinek és a belugák (fehér delfin) ritkaságszámba menő tulajdonsága, hogy utánozni tudják a fajtársak és más fajok hangját. A madarak közül a papagájok és néhány varjúfaj képes emberi beszédet imitálni.

Wikie úgy adta ki az emberi beszédre emlékeztető hangokat, hogy közben az orrnyílása kint volt a vízből. Ha a víz alatt „beszélt” volna, talán egészen másképp hangzott volna.

Mivel egyetlen állattal végezték a kísérletet, nem tudni, vajon a többi kardszárnyú is ilyen jó hangutánzó-e.

A kardszárnyúak (Orcinus orca) a legnagyobbak a delfinek közül, egyben a világ legerősebb csúcsragadozói közé is tartoznak. A tenger farkasainak is nevezik őket, halakon, teknősökön kívül más cetfélékre is vadásznak, a fókákat lerángatják akár a jégtáblákról is.

A kísérletről a Proceedings of the Royal Society of London B című brit tudományos lap számolt be.

Borítókép: Pixnio