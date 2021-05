Pumát fogtak el San Francisco utcáin (videó)

A nyugtatólövedékkel kilőtt állatot az oaklandi állatkertbe szállították.

– mondta a puma megvizsgálása után Alex Herman állatorvos. A neme ellenére Mr. Handsome (Mr. Jóképű) névre keresztelt állat mikrochipes jelölőt kapott és végül szabadon engedték a San Franciscótól délre lévő Santa Clara egy érintetlen területén.

The mountain lion arrived at the Oakland Zoo at about 1:00 am on Thursday.

He will be released back to the wild in an unpopulated area of Santa Clara County after he is examined.

